شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وبن شرقى والجزيرى يقودون هجوم الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد.