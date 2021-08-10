شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وبن شرقى والجزيرى يقودون هجوم الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.





ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد.