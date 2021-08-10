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الامارات | إزالة صور ميسي من ملعب برشلونة بعد رحيله إلى باريس سان جرمان (فيديو)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت إدارة نادي برشلونة الإسباني بإزالة صور ميسي من ملعب برشلونة بعد ساعات قليلة من رحيله.

ونشرت قناة سكاي نيوز عربية، فيديو يظهر قيام عمال في النادي بإزالة صورة ميسي رفقة نجوم الفريق.

ووصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء الى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته واطفاله الثلاثة تمهيدا للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع على عقد انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان كتب أسطورته في برشلونة الإسباني طيلة 21 عاماً.

وتسارعت عملية انتقال ميسي الى فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء مع تأكيد والده ووكيل اعماله خورخي ميسي صباحا نبأ انتقال نجله الى سان جرمان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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