الامارات | إزالة صور ميسي من ملعب برشلونة بعد رحيله إلى باريس سان جرمان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة صور ميسي من ملعب برشلونة بعد رحيله إلى باريس سان جرمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت إدارة نادي برشلونة الإسباني بإزالة صور ميسي من ملعب برشلونة بعد ساعات قليلة من رحيله.

ونشرت قناة سكاي نيوز عربية، فيديو يظهر قيام عمال في النادي بإزالة صورة ميسي رفقة نجوم الفريق.

ووصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء الى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته واطفاله الثلاثة تمهيدا للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع على عقد انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان كتب أسطورته في برشلونة الإسباني طيلة 21 عاماً.

وتسارعت عملية انتقال ميسي الى فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء مع تأكيد والده ووكيل اعماله خورخي ميسي صباحا نبأ انتقال نجله الى سان جرمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news