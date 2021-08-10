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المقاصة يتقدم على سيراميكا بهدف فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة وسيراميكا بتقدم أبناء الفيوم بهدف مقابل للاشئ في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

احرز هدف التقدم للمقاصة إسلام صلاح في الدقيقة 28 من عمر المباراة ، في لقاء متوسط المستوى شهد بعض الهجمات على المرميين وأضاع من لاعبو سيراميكا هجمة خطيرة في منتصف الشوط تصدى لها محمود حمدى حارس مرمى المقاصة .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة معوض 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا  - فابريس نجاه

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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