شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. دجلة يتعادل مع غزل المحلة 1-1 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة و وادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإستاد المحلة ، تقدم للمحلة أحمد الشيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 28 و تعادل دجلة في الدقيقة 43 أحرزه أحمد شريف.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من : عمرو شعبان و احمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و معتز فتحي مبروك و خالد الاخميمي و، معتز كاجو، أحمد عادل، أحمد الندري، أحمد الشيخ، عبده يحيي، عبدالرحمن عاطف”.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة و الذى أعلن عنه عبد الباقي جمال كالتالي : محمد عبد المنصف و خالد رضا و إيهاب المباركي و وأحمد سعيد و محمد هلال و محمد عبد العاطي و اسحاقو يعقوبو و حسام عرفات و أحمد عاطف و أحمد شريف و كريم الدبيسي.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للوصول لنقطة الأمان بالبقاء في الدوري الممتاز وبداية خطة تحسين وضع الفلاحين بجدول المسابقة في الأسابيع المتبقية للمسابقة

فيما طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير للبقاء بين الكبار عن طريق الفوز بالمباريات المتبقية في المسابقة وخوضها بلغة مباريات الكئوس للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق منذ بداية الموسم.