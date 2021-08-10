قائمة الأهلي تضم 21 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي.. عودة طاهر وأكرم

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي تضم 21 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي.. عودة طاهر وأكرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي المرشحة لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الإسكندرية.
وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي غدًا الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ٢٦ و٢٧ أغسطس.