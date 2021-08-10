شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد الإسكندرية استعدادًا لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، حيث يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد استقر على قائمة المباراة التي تضم كلا من : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.. محمود عبد العزيز - إمام عاشور - طارق حامد- أشرف بن شرقي - أيمن حفني- يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم.

فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.