شكرا لقرائتكم خبر عن والد هنداوى ووالدة هشام دودو فى إستقبال بعثة اليد بعد انجاز المركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص والد كريم هنداوي حارس مرمى منتخب كرة اليد ووالدة أحمد هشام دودو نجم منتخب الفراعنة على استقبال بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة فور العودة من اليابان عقب انتهاء منافسات الأولمبياد.

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.