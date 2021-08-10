شكرا لقرائتكم خبر عن وسام نوار: عملنا أقصى حاجة ..وكنا قريبين من تحقيق ميدالية والقادم أفضل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وسام نوار لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن لاعبي المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم لتحقيق ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما احتل المنتخب المركز الرابع.

وقال وسام نوار في تصريحات خاصة: "والله إحنا الحمد لله حاولنا نعمل أقصى حاجة عندنا وقربنا جدا من تحقيق ميدالية والقادم أفضل بإذن الله، ونوعد الجمهور الفترة المقبلة هيكون في ميدالية بإن الله".

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (1)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (2)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (3)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (4)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (5)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (6)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (7)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (8)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (9)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (10)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (11)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (12)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (13)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (14)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (15)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (16)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (17)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (18)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (19)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (20)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (21)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (22)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (23)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (24)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (25)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (26)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (27)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (28)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (29)