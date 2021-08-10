شاهد.. وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة قادمة من طوكيو

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة منتخب كرة اليد الأول، قادما من طوكيو عن طريق الدوحة، بعد رحلة الأولمبياد التي احتل فيها المركز الرابع.

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (1)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (2)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (3)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (4)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (5)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (6)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (7)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (8)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (9)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (10)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (11)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (12)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (13)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (14)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (15)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (16)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (17)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (18)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (19)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (20)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (21)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (22)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (23)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (24)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (25)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (26)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (27)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (28)



وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة (29)