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المقاصة يتقدم على سيراميكا بهدف مقابل للاشئ .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح إسلام صالح لاعب مصر المقاصة من إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى سيراميكا فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: حمزة معوض 

 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا  - فابريس نجاه. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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