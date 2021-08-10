شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على سيراميكا بهدف مقابل للاشئ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إسلام صالح لاعب مصر المقاصة من إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى سيراميكا فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى . وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حمزة معوض خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.