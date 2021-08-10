شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي انتقال أحمد ريان إلى ألتاي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة انتقال مهاجمه أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لصفوف ألتاي إزمير التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الأول.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الصفقة تمت نظير انتقال أحمد ياسر ريان الي نادي التاي التركي علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مقابل دفع 300 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي التركي حق الأفضلية في شراء اللاعب نظير دفع 2.5 مليون دولار.

شدد المصدر على أن الأهلي يحق له الحصول على 15٪ نسبة إعادة بيع ريان من قبل ألتاي التركي حال تفعيل عقد البيع بعد انتهاء الموسم الأول.

وأضاف المصدر إلى أن الأهلي يحاول إقناع سيراميكا بقطع إعارة ريان من أجل السفر إلى تركيا لتوقيع العقود والخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة، والانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن ريان كان مرشحا في العودة إلى الأهلي في الصيف القادم ولكن العرض التركي دفع الإدارة الحمراء للترحيب بالعرض المالي والموافقة على رحيل اللاعب للدوري التركي.