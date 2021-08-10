شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الحليم على يُحافظ على صدارة هدافى الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة مرتقبة تتنظر فريق الزمالك عندما يحل ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، لاسيما بعدما أصبحت الجولات المتبقية فى المسابقة المحلية تُحدد بطل الدورى بنسبة كبيرة خاصة بعدما تساوى الأهلى والزمالك فى نقاط الدورى الممتاز، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأحمر صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.

ويستعرض ”الخليج 365” أكثر من سجل أهدافًا للزمالك فى مرمى الاتحاد السكندرى خلال مواجهاتهما..

الزمالك واجه الاتحاد السكندرى منذ موسم 1987 – 1988، أى منذ 33 عاما، فى تلك الفترة 66 مباراة، من بينهم 63 مباراة فى الدورى الممتاز، و3 مباريات فى بطولة كأس مصر، شهدت تفوقًا كاسحًا لقلعة ميت عقبة.

فاز الزمالك فى 49 مباراة خلال تلك الفترة، فيما فاز الاتحاد السكندرى فى 7 مواجهات فقط، وتعادلا فى 10 مباريات، أما على المستوى التهديفى فقد سجل لاعبى الزمالك فى 120 هدفًا واستقبل 39 مباراة.

- هداف الزمالك فى الألفية الجديدة أمام الاتحاد السكندرى

يُعد عبد الحليم على، نجم الزمالك الأسبق، هو الهداف التاريخى للأبيض فى مرمى الاتحاد السكندرى، خلال الألفية الجديدة، حيث سجل على مدار مواجهات الزمالك وزعيم الثغر الـ 66 الأخيرة فى تاريخهما بالدورى وكأس مصر، 6 أهداف، ويأتى بعده أيمن يونس برصيد 5 أهداف، بالتساوى مع باسم مرسى الذى أحرز هو الأخر 5 أهداف فى مرمى الاتحاد السكندرى و4 أهداف لحسام حسن، المدير الفنى الحالى للاتحاد السكندرى، وكذلك أيمن منصور الذى أحرز هو الأخر 4 أهداف لقلعة ميت عقبة، فى مرمى الاتحاد.

- أخر أهداف الزمالك فى مرمى الاتحاد السكندرى

فاز الزمالك على الاتحاد السكندرى، فى أخر مباراة جمعت بينهما وتحديدًا يوم 7 من شهر فبراير الماضى، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وسجل خلالها الثنائى أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما، أخر هدفين للأبيض فى مرمى زعيم الثغر.