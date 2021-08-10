شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي وهلهل وعاشور طاقم حكام مباراة الأهلي و الإسماعيلي .. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي و الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي يعاونه سامي هلهل و محمود عاشور حكم للفيديو في اللقاء المقرر له غدًا بالجولة الـ29 للدوري.

ويعاون الحنفي كلاً من سامي هلهل مساعد أول و شريف عبدالله حكم مساعد و هشام الفلال حكم رابع و محمود عاشور حكم فيديو و محمود وفا حكم مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم محمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة، ومعهم حسين السيد للطرد أمام بيراميدز.

القائمة كاملة كالتالى :

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد إيهاب ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،محمد حسن ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف .

خط الهجوم … شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.