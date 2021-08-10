شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى.. عودة أوباما واستبعاد أبوالفتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى ىشهدت عودة يوسف أوباما واستبعاد أحمد أبو الفتوح بعد أزمته مع كارتيرون بسبب المستحقات المتأخرة ومغادرته معسكر الفريق بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة، قبل أن يعود مرة أخرى.
وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.