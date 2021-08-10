شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى.. عودة أوباما واستبعاد أبوالفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى ىشهدت عودة يوسف أوباما واستبعاد أحمد أبو الفتوح بعد أزمته مع كارتيرون بسبب المستحقات المتأخرة ومغادرته معسكر الفريق بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة، قبل أن يعود مرة أخرى.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.