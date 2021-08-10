شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الشباب فى استقبال بعثة اليد فى مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت منتخبات الشباب لكرة اليد، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب كرة اليد الأول العائدة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد، بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وكان منتخب الشباب 2004 ومنتخب الشباب 2002 وشابات 2002 في استقبال البعثة تقديرا لما قدمه منتخب اليد في منافسات الأولمبياد واحتلاله المركز الرابع.

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.



المنتخبات فى انتظار البعثة



جانب من الاستقبال



منتخب الشباب 1