شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى التعاقد مع بيرسي تاو لمدة 3 سنوات.. والإعلان الرسمى نهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة شراء بيرسي تاو جناح برايتون الأنجليزي لمدة 3 مواسم، وقامت الإدارة الحمراء بتوقيع عقود التعاقد مع اللاعب بعد إتمام المفاوضات مع ناديه على كل طلباته المالية.

وحسم مسئولو الأهلي صفقة ضم بيرسيي تاو ويتبقى خضوع اللاعب للكشف الطبي لحسم الصفقة بشكل نهائي وتحويل القسط الأول من قيمة الصفقة على حساب نادي برايتون الإنجليزي.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على إدراج تاو ضمن لاعبي الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، بحيث يحصل على مليون و100 في الموسم الأول بزيادة 100 ألف في كل موسم طوال مدة العقد، بحيث يصل إلى مليون و200 ألف في الموسم الثاني ومليون و300 ألف في الموسم الثالث.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء حسموا صفقة الحصول على خدمات بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمس الاثنين، بعدما كللت المفاوضات بين الطرفين بالنجاح في الجلسة التي جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع مسئولي نادي برايتون وتاو عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

قال المصدر أن الصفقة تم حسمها مقابل دفع الأهلي مبلغ 1.8 مليون دولار إلى برايتون، بعدما رفضت إدارة النادي الإنجليزي العرض السابق من بطل إفريقيا نظير دفع 1.7 مليون دولار قبل أن يقدم مسئولي القلعة الحمراء العرض الأخير والذي رحبت به إدارة برايتون، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دفع قيمة الصفقة على عدة أقساط ، الأول خلال أيام والباقى على مدار عامين بنسب متساوية أى ما يقرب 600 ألف دولار.

شدد المصدر على أن بيرسي تاو رحب بتخفيض طلباته المالية لإتمام صفقة انتقاله للأهلي بحيث يحصل على 1.1 مليون دولار سنويا نظير انضمامه للأهلي بزيادة 100 ألف دولار سنويا، بحيث يتساوى مع التونسي علي معلول أعلى فئة في الرواتب داخل القلعة الحمراء.

شدد المصدر على أن الأهلي اتفق مع إدارة برايتون الإنجليزي على تأجيل الإغلان عن الصفقة بشبب انشغال الفريق الأحمر بمشاركته في بطولة الدوري، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بنهاية أغسطس الجاري فور الانتهاء من منافسات الدوري.