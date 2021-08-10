تحديد حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

ويدير محمد الحنفي مباراة الأهلي والإسماعيلي، ويساعده كل من سامي هلهل وشريف عبدالله، بالإضافة إلى هشام الفلال حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي محمود عاشور ومحمود وفا لتقنية الفيديو "VAR".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المرتبة الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة بعد مرور 28 جولة.