قبل المباراة بساعتين.. الزمالك يعلن قائمة مواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 29 في الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل المباراة بساعتين فقط، وقبل إعلان التشكيل الرسمي للمباراة بنحو ساعة واحدة.
وشهدت القائمة استبعاد أحمد أبو الفتوح والحارس محمد عود، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم (جنش) – محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق (شيكابالا)– إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.