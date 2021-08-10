قبل المباراة بساعتين.. الزمالك يعلن قائمة مواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 29 في الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل المباراة بساعتين فقط، وقبل إعلان التشكيل الرسمي للمباراة بنحو ساعة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد أبو الفتوح والحارس محمد عود، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم (جنش) – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق (شيكابالا)– إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.