كاف يحدد.. موعد قرعة الأبطال والكونفدرالية وانطلاق المجموعات والدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاي.

ووفقًا لبيان رسمي نشره كاف عبر موقعه، فإنه تم السماح للأندية بإرسال أسماء ممثليها في المسابقتين حتى اليوم، الثلاثاء، قبل إجراء القرعة التي ستقام في القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الأول من البطولات الأفريقية يوم 10 سبتمبر المقبل، بينما ستنطلق مرحلة المجموعات خلال شهر فبراير 2022.

ووفقًا للبيان، فإنه تم السماح لأندية دول جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا، بمشاركة فريقين من كل دولة في المسابقتين على حدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك سيمثلا مصر في دوري أبطال أفريقيا بنسخته المقبلة، بينما ضمن المصري التواجد في الكونفدرالية منتظرًا رابع الدوري المصري مع نهاية اليوم، الثلاثاء، للتواجد معه.