مشاهدة مباراة بنفيكا وسبارتاك موسكو في بث مباشر يلا شوت بدوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة بنفيكا وسبارتاك موسكو في إياب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

يستقبل بنفيكا البرتغالي نظيره سبارتاك موسكو الروسي على ملعب النور بمدينة لشبونة بمعنويات عالية وسيسعي للخروج بنتيجة إيجابية إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف لضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، والذي توج بها عامي 1961 و1962.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب أتكريت بالعاصمة الروسية موسكو قد شهد فوز بنفيكا بنتيجة 2-صفر، سجل اهداف الفريق البرتغالي كل من رافا سيلفا وجليبيرتو مورايس جونيور.

تنطلق صافرة بداية مباراة بنفيكا وسبارتاك موسكو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”.

وتنقل مباراة بنفيكا وسبارتاك موسكو على قناة سبورت 1 الألمانية، كما تنقل على قناة بنفيكا تي في 1، بالأضافة الى قناة ماتش بريمير إتش دي الروسية.

جدير بالذكر أن سبارتاك موسكو الروسي لم يتأهل منذ موسم 2017-18 الى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وولم يحقق الفريق أي فوز خلال مبارياته الثمانية الأخيرة في دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم.