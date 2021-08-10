مانشستر يونايتد يُعيد جناحه اليافع إلى الدوري الاسباني!

أعاد مانشستر يونايتد جناحه الأوروجوياني اليافع فاكوندو بيليستري إلى الدوري الاسباني بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021 لنفس الفريق ديبورتيفو آلافيس.

وقضى فاكوندو بيليستري النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لديبورتيفو آلافيس الاسباني، والذي استطاع المشاركة معه في 12 مباراة، من بينهم 5 مباريات كلاعب أساسي في مركز الجناح الأيمن.

وانضم فاكوندو بيليستري لصفوف الشياطين الحمر من بينارول الأوروجوياني نهاية شهر نوفمبر 2020، ووقع على عقد طويل الأمد ينتهي في يونيو 2025.

وتم اختيار ابن أكاديمية ريفر بليت مونتيفيديو للعب مع فريق مان يونايتد تحت 21 عامًا أمام موريكامب وآكرينجتون ستانلي في بطولة EFL، واستطاع تسجيل هدف أمام آكرينجتون، إلا أن اليونايتد خسر في المباراتين، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة لنادي آلافيس المنافس على البقاء في الليجا الإسبانية.

ورغم تواضع خبراته، كان صاحب الـ 19 عامًا أحد أولئك الذين ساهموا في نجاة آلافيس من الهبوط خلال الردهات الأخيرة من الدوري الاسباني بفارق 4 نقاط فقط عن أول العائدين إلى السيجوندا «هويسكا».

ولعب فاكوندو بيليستري ضد بعض أندية القمة والوسط في الدوري الاسباني مثل ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وفياريال وإشبيلية.

لكن المدير الفني لمانشستر يونايتد «أولي جونار سولشاير» يرى أن بيلستري لا يزال بحاجة لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بكبار الليجا وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، الأمر الذي قد يحرمه من مزاملة إدينسون كافاني على ملعب أولد ترافورد كما كان يتمنى.