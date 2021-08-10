ميار شريف تفوز بعقد رعاية ماستركارد رغم خسارة نهائي كلوج نابوكا للتنس

وقع اختيار شركة ماستركارد للبطاقات الائتمانية حول العالم، على نجمة كرة المضرب المصرية الشهيرة ميار شريف، لتكون ممثلتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة.

وكشف الحساب الرسمي لشركة ماستركارد في المنطقة العربية Mastercard MEA عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن خبر انضمام ميار شريف إلى عائلة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 بعد ساعات قليلة من خسارة النجمة المصرية لنهائي بطولة كلوج نابوكا للتنس أمام الألمانية الشهيرة أندريا بتكوفيتش.

وقالت شركة ماستركارد في إعلان ممول عبر تويتر بصورة ميار شريف «متحمسون جدًا لإعلان انضمام ميار شريف إلى عائلة ماستركارد..تابعونا، ابدأ لحظات لا تعوض».

وكانت ميار شريف التي حظت بتشجيع ومؤازرة نجم ليفربول محمد صلاح أثناء مشاركاتها في بطولة رولان جاروس الفرنسية، قد خسرت نهائي بطولة كلوج نابوكا للتنس في رومانيا أمس الاثنين 9 أغسطس بمجموعتين دون رد أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، لتُحرم من نيل شرف التتويج بأول لقب مصري في إحدى دورات رابطة المحترفات.

وفرضت بتكوفيتش سيطرتها على المباراة منذ الشوط الأول في المجموعة الأولى التي انهتها لصالحها دون مقاومة بنتيجة 1/6، وعادت لتكرر نفس النتيجة في المجموعة الثانية، لترفع الألمانية رصيدها لـ 7 ألقاب في مسيرتها بلعبة كرة المضرب.

واكتفت ميار شريف بتحسين وضعيتها في التصنيف العالمي للتنس بالتقدم إلى المركز الـ 97 بدلاً من المركز الـ 117 قبل مشاركتها في بطولة كلوج نابوكا التي شهدت كذلك وصولها إلى نهائي الزوجي رفقة البولندية كاتارزينا بيتر.