الميركاتو الصيفي 2021 | ليل الفرنسي يُعوض بوباكاري سوماري من هامبورج

نجحت إدارة ليل الفرنسي في تعويض رحيل متوسط الميدان الفرنسي بوباكاري سوماري إلى ليستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بإعلان التعاقد مع موهبة هامبورج أمادو أونانا بشكل رسمي منتصف هذا الأسبوع.

وانتقل بوباكاري سوماري بحوالي 20 مليون يورو إلى ليستر سيتي في بداية الميركاتو الصيفي، ليضع المدير الفني الجديد «جوسلين جورفينيك» في ورطة حقيقية قبل بداية الموسم الجديد الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع.

ووقع أونانا على عقد طويل الأمد سيُبقيه بين صفوف ليل الفرنسي لغاية 30 يونيو 2026، وحصل هامبورج على مبلغ 7 ملايين يورو لترك لاعبه الصاعد.

وبرز أمادو أونانا ذو الأصل السنغالي والجنسية البلجيكية في مركز لاعب الوسط الإرتكاز مع فريق هامبورج بمنافسات الدوري الالماني الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 20 عامًا في 14 مباراة كأساسي و11 مباراة كبديل، بالاضافة لظهوره في مباراة واحدة ببطولة كأس ألمانيا أمام دينامو دريسدين في افتتاح الموسم الماضي 2021/2020.

أمادو أونانا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 20 يوم 16 أغسطس الجاري، بدأ مسيرته مع نادي هوفنهايم الألماني عام 2018 وقضى بين فريقه الثاني موسمين حتى انتقل إلى هامبورج ليمثله لمدة موسم واحد أثبت خلاله أنه أحد أهم المواهب البلجيكية الصاعدة خلال السنوات القادمة.

وأختير اللاعب السنغالي للمشاركة مع منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا في تصفيات أمم أوروبا للشباب امام كازاخستان يوم الرابع من يونيو الماضي، واستطاع تسجيل هدف.