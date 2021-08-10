ميسي وجميع صفقات باريس سان جيرمان في موسم 2021-2022 «أهم سوق في تاريخ النادي»

وصل الاسطورة ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع كي يكون أبرز صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021 الأكثر تميزًا للرئيس ناصر الخليفي منذ وصوله قبل 10 أعوام لتولي مسؤولية الإنفاق على الفريق.

نجح ناصر الخليفي خلال الميركاتو الصيفي 2021 في ضم لاعبين متميزين بالمجان عقب انتهاء عقودهم مع أنديتهم، وفي مقدمتهم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي أضطر لمغادرة ملعب كامب نو لأسباب اقتصادية وهيكلية بعدما فشلت إدارة النادي الكتالوني في الوفاء بقانون سقف الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة الدوري الاسباني.

وتعاقد باريس سان جيرمان في بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي مع قائد هولندا جورجينيو فينالدوم فور انتهاء عقده مع ليفربول الانجليزي، وبعد أقل من شهر ضم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إثر فشل الأخير في التوصل لاتفاق مع فلورنتينو بيريز يقضي بتجديد عقده لمدة موسمين، وأضاف إلى تشكيلة الفريق أيضًا أفضل لاعب في يورو 2020، حارس مرمى منتخب ايطاليا جيانلويجي دوناروما بعدما انتهى عقده الطويل مع ايسي ميلان.

وقرر ناصر الخليفي ترك المدير الفني الارجنتين ماوريسيو بوكيتينو يُشرف على سوق الانتقالات الصاخب للنادي الباريسي هذا الصيف رغم الإخفاق القاري بتوديع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الفرنسي الليج آ في الردهات الأخيرة أمام ليل.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو مسؤولية تدريب في منتصف موسم 2021/2020 خلفًا للمدرب الالماني توماس توخيل، وسيكون موسم 2022/2021 بمثابة الاختبار الأخير له أمام مالك النادي القطري ناصر الخليفي، خصوصًا بعد انضمام ميسي ودوناروما.

ونجح باريس سان جيرمان بقيادة مديره الرياضي ليوناردو في الحفاظ على نجومه الرئيسيين أمثال ماركو فيراتي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وأراد ليوناردو تعويض الصيف المخيب الذي مَر به عام 2020، حيث قام بتسريح 8 لاعبين، في مقدمتهم المدافع المخضرم تياجو سيلفا الفائز فيما بعد بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، كما رحل الهداف التاريخي للنادي إدينسون كافاني، بالاضافة إلى مغادرة الكاميروني إيريك تشوبو موتينج ولاعب الوسط البلجيكي المميز توماس مونييه والاسباني خيسي رودريجيز والثلاثي الفرنسي لويك مبي وتانجوي نيانزو وعادل عوشيش.

جدول صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2021-2022

افتتح باريس سان جيرمان سوق الانتقالات الصيفية 2021 قبل نهاية شهر يونيو وأثناء كأس أمم أوروبا حين أعلن تعاقده مع لاعب وسط منتخب هولندا جيني فينالدوم بعقد مدته 3 سنوات، بعد منافسة قوية مع برشلونة الذي حاول استغلال انتهاء عقد فينالدوم مع ليفربول للتوقيع معه على طريقة أجويرو وإيريك جارسيا، إلا أن الراتب السنوي المغري الذي عرضته إدارة باريس حسم المفاوضات لصالح رفاق الخليفي.

واستغل باريس الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي انتر ميلان بتقديم عرض لا يُرفض للظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي وصل إلى 60 مليون يورو بالاضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى يحصل عليها الإنتر إذا تألق حكيمي، مع منح اللاعب راتبًا سنويًا 8 ملايين يورو بعد خصم الضرائب.

وتمكنت إدارة باريس سان جيرمان من إقناع بورتو ببيع المدافع الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا نظير 16 مليون يورو بعدما نجح في إثبات نفسه خلال فترة إعارته مع النادي خلال الموسم الماضي 2021/2020.

وعاد باريس لينتصر في معركة جديدة مع الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الصيفي 2021 حين أقنع الاسطورة سيرخيو راموس بالانضمام للفريق بعقد مدته عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، بدلاً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد،

وكرر الخليفي الشيء نفسه مع دوناروما وميسي بعد فشلهما في التوصل لاتفاق مع ميلان وبرشلونة لأسباب اقتصادية بحتة.

التالي جميع صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2021:

1- أشرف حكيمي، قادم من انتر ميلان الايطالي (60 مليون يورو + 10 مليون إضافات – عقد حتى يونيو 2026)

2- دانيلو بيريرا، قادم من بورتو البرتغالي (تحويل إعارة لعقد دائم مقابل 16 مليون يورو – عقد حتى يونيو 2025)

3- جيني فينالدوم، قادم من ليفربول الانجليزي (صفقة مجانية – عقد حتى يونيو 2024)

4- سيرخيو راموس، قادم من ريال مدريد الاسباني (صفقة مجانية – عقد حتى يونيو 2023)

5- جيانلويجي دوناروما، قادم من ميلان الايطالي (صفقة مجانية – عقد حتى 2026)

6- ليونيل ميسي، قادم من برشلونة الاسباني (صفقة مجانية – عقد حتى 2023 مع خيار التمديد لمدة سنة، راتب سنوي 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب).

7- جونيور ديانا إبيمبي، قادم من ديجون الفرنسي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

8- ألفونس آريولا، قادم من فولهام الانجليزي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

9- جاريسون إنوسنت، قادم من كان الفرنسي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

10- آرناود كاليمويندو، قادم من لينس الفرنسي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2024)

11- مارسين بولكا، قادم من شاتورو الفرنسي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2025)

12- بانديوجو فاديجا، قادم من ستاد بريست الفرنسي (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2022)

13- ليني مانسيا، قادم من جانجون الفرنسي (انتقال حر – عقد حتى يونيو 2024)

لاعبون رحلوا عن باريس هذا الصيف

قيس رويز عطيل، رحل إلى برشلونة ب الاسباني (انتقال حر)

ميتشيل باكير، رحل إلى ليفركوزن الالماني (7 مليون يورو)

تيرنو بالدي، رحل إلى لوهافر الفرنسي (إعارة)

أليساندرو فلورينزي، عاد إلى روما الايطالي (انتهاء إعارة)

مويس كين، عاد إلى إيفرتون الانجليزي (انتهاء إعارة)

ماكسين كابو، رحل إلى لوزان السويسري (انتقال حر)

مارسين بولكا، رحل إلى نيس السويسري (إعارة حتى نهاية الموسم)

ألفونس آريولا، رحل إلى وست هام يونايتد الانجليزي (إعارة حتى نهاية الموسم)

جاريسون إنوسون، رحل إلى فانيس الفرنسي (إعارة حتى نهاية الموسم)