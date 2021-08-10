بالفيديو | باريس يمهد لإعلان صفقة ميسي، ويبعث برسالة خفية إلى ريال مدريد!

نشر باريس سان جيرمان فيديو قصير على موقعه الرسمي بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مهد فيه لإعلان صفقة ليونيل ميسي، فور وصوله إلى مطار لو بورجيه قبل دقائق قليلة.

وظهر ميسي لوهلة في الفيديو الذي نشره باريس سان جيرمان وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين، مع ظهور الكرات الذهبية الستة التي فاز بها مع برشلونة، ومن خلفها برج إيفل.

وأراد باريس سان جيرمان أن يبعث برسالة خفية وقوية إلى الجميع بشكلٍ عام وريال مدريد بشكلٍ خاص من خلال الفيديو، حيث ظهر قميص كيليان مبابي وبجانبه قميص ميسي وعلى الجهة الأخرى نيمار، كأبرز لقطة.

ولم يظهر رقم قميص ميسي، وبظهور قميص نيمار بالرقم (10)، فإن النجم الأرجنتيني سيحمل القميص رقم (19)، أو (30).

وارتدى ليونيل ميسي الرقم (30) في بداياته مع نادي برشلونة، وحصل على القميص رقم (19) من عام 2006 وحتى 2008، قبل أن يرتدي الرقم (10) بعد مغادرة البرازيلي رونالدينيو إلى ميلان الإيطالي، وحتى نهاية قصته الجميلة مع البرسا.

ولأن كل لقطة في الفيديو تمت دراستها بشكلٍ مفصل من قبل باريس سان جيرمان، فإن مسلسل رحيل مبابي نحو ريال مدريد قد انتهى اليوم، بظهور قميصه بجانب ميسي ونيمار.

وأصبحت مسألة بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان أمر واقع يجب على ريال مدريد تقبله، حيث سيبقى لمدة موسم واحد على الأقل في حال إصراره على عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

وتوقعت العديد من الصحف الإسبانية، وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد في حال حسم باريس سان جيرمان صفقة ميسي، وذلك من أجل تخفيف عبء الرواتب على إدارة ناصر الخليفي، وكذلك لتفادي قانون اللعب المالي النظيف.

ولكن على ما يبدو أن باريس سان جيرمان يمتلك خطة أخرى ستمكنه من الحفاظ على مبابي، مع قدرته على دفع راتبه الضخم رفقة نيمار جونيور، وبالإضافة إلى الوافدين الجدد، جورجينو فينالدوم، جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، واخيرًا ليونيل ميسي.