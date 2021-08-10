مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، لحساب الجولة 29.

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري في لقاء قوي وهام على ستاد الاسكندرية، حيث سيبحث الفريقين الى تحقيق الفوز وأقتناص الثلاث النقاط.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، خلف الاهلي المتصدر بفارق الأهداف، وخاض الفارس الأبيض 28 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 51 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدف.

وسيسعي الزمالك اليوم بقيادة مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون” لمواصة سلسلة الانتصارات وتحقيقه الفوز الرابع على التوالي في الدوري المصري، وذلك من أجل استعادة الصدارة مؤقتاً وزيادة الضغط على الاهلي قبل لقائه القوي أمام الاسماعيلي يوم غد الاربعاء لصالح نفس الجولة.

على الجانب الآخر يسعي زعيم الثغر اليوم بقيادة المدرب “حسام حسن” الى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري، ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة، جمعهم من 11 انتصار، و8 تعادلات، وتعرض الفريق لتسع هزائم.

كان الزمالك قد حقق فوزاً سهلاً في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة، كما حقق الاتحاد السكندري فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري قد شهد فوز الزمالك بثنائية نظيفة، سجلها أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 7 فبراير 2021 على ستاد القاهرة الدولي.