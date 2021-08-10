لحظة تاريخية.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ميسي رسميا.. واستقبال تاريخي للأرجنتيني (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي نادي العاصمة الفرنسية، بدءاً من الموسم الجديد 2021-2022.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للإعلان عن صفقة ميسي.

وتضمن الفيديو التشويقي، مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل التعاقد، وهو "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".