محمد الشناوى.. رحلة صانع المجد من الحامول إلى العالمية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تواجد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ضمن التشكيل المثالى لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأعلن موقع sofascore سوفا سكور، التشكيل المثالى بمسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو طبقًا للإحصائيات، والذى تضمن محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

وأسدل الستار على منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم رجال، وحافظ المنتخب البرازيلي على ذهبيته بالفوز على إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، فيما حصد منتخب المكسيك البرونزية وحلّت اليابان في المركز الرابع.

بدأ الشناوى مسيرته في ناشئ نادى الحامول، وانتقل للعب لناشئى لأهلي عام 2002 حتى 2009م، ثم عاد لحماية عرين الأهلى 2016؛ إذ شارك فى 342 مباراة خلال مسيرته.

وانتقل الشناوى إلى طلائع الجيش في 2009 ومنه إلى حرس الحدود 2012 ثم عاد من الحدود لطلائع الجيش 2013 ثم انتقل في نفس العام لبتروجت