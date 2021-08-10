شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: أعتبر الزمالك بطل الدوري فى ظل تماسكه أمام الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو بطل مسابقة الموسم الجاري بعيداً عن الجولات المتبقية بالدوري والمنافسة مع الأهلي، وقال يكن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم: أعتبر نادي الزمالك بطل الدوري في ظل ما يعانيه من أحداث ومع ذللك يقدم كرة جيدة ويبقى في المنافسة، ومباراة الاتحاد اليوم، صعبة لأن الاتحاد يبحث عن الفوز لدخول الكونفدرالية.

أضاف: كل مباراة بالنسبة للزمالك أصبحت مهمة جداً لحسم الثلاث نقاط ليظل في المنافسة مع الأهلي، وهناك أحداث تأتي دائماً عكس التيار بالنسبة للزمالك، دائماً يتم تصدير الأزمات، ومع ذلك أحيي اللاعبين والمسؤولين على تماسك النادي حتى الآن في المنافسة.

واختتم: الزمالك يلعب بشكل جيد في المباريات الكبيرة، ولاعبي الزمالك يعيشون أجواء التركيز ويجب أن يكونوا وحوش في الملعب، وأعتقد أنهم يمتلكون الأفضلية اليوم وليس أمامهم سوى إسعاد الجماهير من خلال الدوري، ومن أول دقيقة سيكون هناك ضغط وأرى روح تفاهم، وإقامة معسكر طويل والترابط بين اللاعبين والجهاز الفني خلق روج إيجابية بين اللاعبين.

يدخل نادي الزمالك، تحدياً جديداً عندما يواجه الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتكرار مباراة الذهاب وتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الأهلى في الصراع على بطولة الدورى، حيث حقق الزمالك الفوز على زعيم الثغر بهدفين نظيفين عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما.