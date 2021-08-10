شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم للاعبى الاتحاد السكندري: هدية عيد ميلادنا هي الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الاحتفال بعيد ميلادهما الذي يوافق اليوم العاشر من أغسطس، وطالبوا اللاعبين بعدم تقديم التهنئة، إلا بعد الفوز على الزمالك في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد حسام حسن للاعبيه قبل المباراة: "هديتنا هي الفوز على الزمالك وضمان التأهل للكونفدرالية، لا احتفالات ولا تهنئة قبل حسم المباراة والعودة للبطولات القارية، وقتها سنحتفل مع ملايين من جماهير الاتحاد التي تنتظر مباراة العمر أمام الفريق الأبيض".

وقال العميد للاعبيه: "مباراة الزمالك تؤهلنا للكونفدرالية الموسم المقبل، لا مجال في التفريط فيها، الفوز بها ينقذ حلم موسم كامل من الجهد، وطموحات الجماهير تتعلق بأقدامكم وإصراركم".

وأضاف: "هدفنا من بداية الموسم هو حجز مقعد مؤهل للبطولات الأفريقية، والفرصة الآن تتعلق بمباراة واحدة، سنخوض مباراة الزمالك وكأنها نهائي مبكر لتحقيق الهدف المنشود".

ويملك الاتحاد السكندري فرصة ذهبية في التأهل للكونفدرالية رفقة المصري الذى يقبع في المركز الثالث برصيد 46، لكن هذا الحلم مشروط بالفوز على الزمالك غدًا، والوصول للمركز الرابع.

واستقر حسام حسن، على اختيار 20 لاعبا لمعسكر الفريق لمباراة الزمالك، واللاعبون هم: محمد صبحى و صبحى سليمان و عادل نيمار و أحمد حجى و محمود رزق والسيد سالم و محمد الصباحى وخالد قمر و عمار حمدى و صبرى رحيل و فوزى الحناوى و سيمو و عبد الغنى محمد و بلال السيد و هشام صلاح و محمد رجب و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و مروان النجار ومروان عطية.