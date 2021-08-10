الاتحاد يحتفل بعيد ميلاد " التوأم" قبل موقعة الزمالك

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموقع الرسمى لنادى الاتحاد السكندرى بعيد ميلاد التوأم حسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق، وقدم محمد مصيلحى رئيس النادى التهئنة أمس خلال زيارته لمعسكر الفريق حيث تمنى للتوأم التوفيق فى حياتهم الأسرية وكذلك حياتهم الكروية خلال تواجدهما مع سيد البلد.

وقدمت جماهير الاتحاد باقة من الورود للتوأم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت عيد ميلاد سعيد لأفضل من أنجبت الملاعب المصرية، وطالبت الجماهير التوأم بإسعادهم اليوم بالفوز على الزمالك للمشاركة فى البطولات الأفريقية.



الاتحاد السكندري

حسام حسن يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ55 الذى يوافق العاشر من أغسطس، ويعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية، وهو بذلك من أصحاب أعلى سجل تهديفى دولى فى القارة السمراء، والخامس عشر فى تاريخ اللعبة والثانى فى أفريقيا هو ثانى أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 170 مباراة.

ويتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى برصيد 176 هدفا، وهو الأخ التوأم لإبراهيم حسن، وتزاملا فى العديد من الأندية على مر مسيرتهما الكروية والتدريبية، اختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ويشغل حالياً منصب المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى.