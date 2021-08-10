شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد إنجاز المركز الرابع فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.