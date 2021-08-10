شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو والتفاصيل المالية للصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء حسموا صفقة الحصول على خدمات بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمس الاثنين، بعدما كللت المفاوضات بين الطرفين بالنجاح في الجلسة التي جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع مسئولي نادي برايتون وتاو عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

قال المصدر أن الصفقة تم حسمها مقابل دفع الأهلي مبلغ 1.8 مليون دولار إلى برايتون، بعدما رفضت إدارة النادي الإنجليزي العرض السابق من بطل إفريقيا نظير دفع 1.7 مليون دولار قبل أن يقدم مسئولي القلعة الحمراء العرض الأخير والذي رحبت به إدارة برايتون، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دفع قيمة الصفقة على عدة أقساط على مدار عامين ويتم دفع أول قسط خلال الأيام القليلة الماضية.

شدد المصدر على أن بيرسي تاو رحب بتخفيض طلباته المالية لإتمام صفقة انتقاله للأهلي بحيث يحصل على 1.2 مليون دولار سنويا نظير انضمامه للأهلي بزيادة 100 ألف دولار سنويا، بحيث يتساوى مع التونسي علي معلول أعلى فئة في الرواتب داخل القلعة الحمراء.

شدد المصدر على أن الأهلي اتفق مع إدارة برايتون الإنجليزي على تأجيل الإغلان عن الصفقة بشبب انشغال الفريق الأحمر بمشاركته في بطولة الدوري، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بنهاية أغسطس الجاري فور الانتهاء من منافسات الدوري.