شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلقي محاضرة مباراة الزمالك والاتحاد فى ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري في ملعب ستاد الإسكندرية.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية، وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء.

ويؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إطالات في فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، قبل التوجه إلى ستاد الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لفقرة تدريبية سريعة عبارة عن إطالات لفك عضلات الجسم، ثم تناول الغداء على أن يتجه الفريق بعدها إلى ملعب الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري.