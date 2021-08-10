شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية دورة الألعاب الأولمبية بهذا الإسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام دورة الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات، ويشارك بها منتخبات من مختلف دول العالم، فى منافسات رسمية بمختلف الألعاب الرياضية الأولمبية، ويتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى كل لعبة بميدالية أولمبية ذهبية أو فضية أو برونزية.

ويأتى أصل كلمة نسبة إلى أوليمبيا مجمع الآلهة بشبه جزيرة الاليدة باليونان، حيث بدأت هذه الدورات بعد نزاعات طويلة بين مدن اليونان، واقترح أحد الملوك إقامة ألعاب رياضية بين هذه المقاطعات لتسود هدنة بينهم.

وأسدل الستار بشكل رسمي على فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، يوم الأحد، 8 أغسطس، والتي انطلقت يوم 23 يوليو الماضى. ورغم إقامة جميع المنافسات خلف أبواب مغلقة دون حضور الجماهير، إلا أنها حظيت بإثارة وندية على كافة الأصعدة، وتبارى الرياضيون للحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.