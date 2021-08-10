- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية دورة الألعاب الأولمبية بهذا الإسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقام دورة الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات، ويشارك بها منتخبات من مختلف دول العالم، فى منافسات رسمية بمختلف الألعاب الرياضية الأولمبية، ويتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى كل لعبة بميدالية أولمبية ذهبية أو فضية أو برونزية.
ويأتى أصل كلمة نسبة إلى أوليمبيا مجمع الآلهة بشبه جزيرة الاليدة باليونان، حيث بدأت هذه الدورات بعد نزاعات طويلة بين مدن اليونان، واقترح أحد الملوك إقامة ألعاب رياضية بين هذه المقاطعات لتسود هدنة بينهم.
وأسدل الستار بشكل رسمي على فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، يوم الأحد، 8 أغسطس، والتي انطلقت يوم 23 يوليو الماضى. ورغم إقامة جميع المنافسات خلف أبواب مغلقة دون حضور الجماهير، إلا أنها حظيت بإثارة وندية على كافة الأصعدة، وتبارى الرياضيون للحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
ومن المنتظر أن تقام النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية فى باريس عاصمة فرنسا، بعد 3 سنوات من الآن باريس 2024.
وتمكنت الويالات المتحدة الأمريكية من عمل ريمونتادا فى اليوم الأخير لتحتل الصدارة برصيد 113 ميدالية متنوعة منها 39 ذهبية و41 فضية و33برونزية، فيما احتلت الصين الوصافة برصيد 88 ميدالية منها 38ذهبية وحلت اليابان ثالثا برصيد 58 ميدالية منها 27 ذهبية.
واحتلت مصر المركز 54 عالميا برصيد 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضية واحدة و4 برونزيات.
ونستعرض جدول الترتيب النهائي لميداليات أولمبياد طوكيو 2021..أفضل 10 دول