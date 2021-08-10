شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يشكون المقاصة فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عدد من لاعبي الفريق الاول بنادي المقاصة بشكوي إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد إدارة النادي الفيومي، اعتراضا على بعض التصرفات التي تتبعها معهم الإدارة.

واللاعبين الذين تقدموا بالشكوى هم هشام محمد ، أحمد عبد العزيز مودي ، عاصم سعيد ، عماد فتحي ، باولن فوافي ، خالد اوتشو ، شيملس بيكلي ، وأحمد مرشوح .

وقد تضمنت الشكوي سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم الانتقال الحر في الموسم المقبل لأى نادي آخر.

وكذلك تغيير الشروط التي تضمنتها العقود دون علم اللاعبين ودون موافقتهم سواء بالشطب او بتوقيع ليس بتوقيع اللاعبين.

وجاءت محاولات اللاعبين الودية للحصول علي مستحقاتهم المالية وأشاروا إلى أن إدارة النادي طبقت خصومات وجزاءات غير صحيحة فضلا علي ممارسة بعض الارهاصات عليهم بمنعهم من اللعب في المباريات المتبقية في مسابقة الدوري، وطالبوا لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بطلب نظر الشكوي بصفة مستعجلة لاصدار قرار مستعجل بالانتقال الحر للاعبين الثمانية السالف ذكرهم.

وقدم الشكوى إلى اتحاد الكرة نيابة عن اللاعبين هاني فضل محامي اللاعبين الثمانية، والذي أكد أن اللاعبين انتظروا لفترة طويلة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية وهو ما لم تلتزم به الإدارة، وهو ما دفع اللاعبين لتقديم شكوى ضد النادي بشكل رسمي.