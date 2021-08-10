شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يشيد بالمستوى الفني لأحمد شديد قناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد شديد قناوى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى إشادة خاصة من على ماهر مديره الفني بعد المستوى الفني الذى ظهر عليه مع الفريق الساحلى طوال الموسم كلله بالعودة مرة أخرى للمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية .

كان مسئولو المصرى تعاقدوا مع أحمد شديد قناوى في بداية الموسم الذى قدم الكثير من التضحيات من أجل ارتداء تيشيرت النادى الأخضر والعودة من جديد لقيادة الفريق خاصة وأنه يرتبط بذكريات جيدة مع الجماهير البورسعيدية منذ أن كان لاعبا داخل صفوف الفريق من قبل وأدت وقتها لعودته للنادى الأهلى .

ويعد أحمد شديد قناوى اكثر اللاعبين مشاركة في الدورى المصرى كلاعب أساسى حيث لم يجلس على الدكة في أي فريق شارك معه بفضل مستواه الجيد وعلاقته الطيبة مع المديرين الفنيين .

ونجح أحمد شديد قناوى فى اللعب بشكل أساسى مع المصرى خلال الموسم الحالى ويعد أحد مواطن القوة التى يعتمد عليها المدير الفنى فى بناء الهجمات ، وهو ما جعله دائما فى التشكيلة الأساسية للمصرى .