شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق بطولة تنشيطية على كأس منتخبات الأفرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أطرق بطولة تنشيطية جديدة تبدأ يوم 25 أغسطس الحالي على كأس منتخبات أفرع الاتحاد، تستطيع من خلالها كل منطقة من مناطق الجمهورية تكوين منتخبها من بين مواليد المحافظة التي تقع بها وبدون حد أقصى لأعمار المختارين.

من ناحيتها، أعلنت إدراة المسابقات بالاتحاد جدول مباريات دور ال32 للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي في دور الـ32 للبطولة الذي تقام مبارياته جميعا يوم 25 الحالي منتخبات الأقصر مع قنا والبحر الأحمر مع أسوان وسوهاج مع الوادي الجديد والمنيا مع أسيوط وبني سويف مع الفيوم والقليوبية مع الجيزة والمنوفية مع كفر الشيخ ومطروح مع الاسكندرية ودمياط مع الدقهلية والاسماعيلية مع السويس وبورسعيد مع شمال سيناء، فيما تم تجنيب منتخبات مناطق القاهرة والغربية والبحيرة والشرقية وجنوب سيناء من دور الـ32.



الجدول

ومن المقرر أن يقام دور الـ16 يوم 29 أغسطس الحالي بين الفائزين من مباراتي 1،2 و3،4 و5،6 و 7،8 و 9،10 و 11،12 و 13،14 و 15،16. وذلك حسب الجدول المرفق.