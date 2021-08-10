شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن أسباب اختيارات الأندية المشاركة فى بطولات افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن تلقى خطاب من نادي الزمالك يطلب فيه توضيح محتوى خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، حول الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم المقبل.

قال مسئولو اتحاد الكرة إن الجبلاية ستقوم بالرد على الزمالك والتوضيح أن لوائح الكاف تتضمن أنه في حالة عدم إقامة البطولة من الأساس يتم مشاركة الفرق الأربعة التي شاركت في السنة الماضية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وتابع مسئولو الجبلاية أن لوائح الكاف لا تتضمن بند يوضح كيفية اختيار الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا في وسط الموسم، وإنما تتضمن الموقف حال عدم إقامة الموسم أو تأجيله لمدة أكثر من عام.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، وجاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة اليوم الثلاثاء وهو أخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف، ويترقب اتحاد الكرة مصير مباراة الزمالك والاتحاد اليوم لتحديد الفريق الرابع سواء بيراميدز أو الاتحاد.