شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بنادى الزمالك، نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر أن تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ج: تتسم مباراة اليوم بالقوة والندية بين الفريقين، خاصة وإن كل منهما يبحث عن تحقيق هدفه، حيث يرغب الزمالك فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى، في حين يرغب زعيم الثغر فى الفوز من أجل اقتحام المربع الذهبى والمشاركة فى الكونفدرالية الافريقية كرابع الدورى.

ج: يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.

ج: عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه قبل لقاء الاتحاد السكندرى، وتحدث معهم حول أهمية اللقاء الذى لا يقبل القسمة على اثنان، ولا يمكن التفريط فى أى نقطة خلال المواجهات الستة المتبقية فى مسابقة االدورى، خاصة وإن الأهلى احتل صدارة ترتيب الدورى بفارق الأهداف، كما طالب الخواجة الفرنسى من اللاعبين ضرورة السعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف فى شباك الخصم واستغلال أنصاف الفرص التى تتاح أمام مرمى الفريق المنافس، من أجل زيادة غلة الأهداف، حتى لا يصبح المارد الأحمر بطلاً للمسابقة فى نهاية الأمر بفارق الأهداف عن الزمالك والمواجهات المباشرة فى حالة تساوى الفريقان فى النقاط.

ج: يستعيد الزمالك، خدمات كل من يوسف أوباما وإمام عاشور خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث غاب الثنائى عن مواجهة غزل المحلة التى أقيمت السبت على ستاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 0، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة قبل تعطل الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع كلاً من محمد عبد الشافى، محمود الونش، محمد عبد الغنى، حمزة المثلوثى، فى الوسط طارق حامد وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى، ويوسف أوباما، فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

ج: يدير المباراة الحكم الدولى محمود البنا.