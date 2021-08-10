7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف، والزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى.

الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض تخص ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، أيا كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.

الزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى .. اعرف التفاصيل

يرسل مسئولو نادي الزمالك القائمة الإفريقية لفريق الكرة الأول إلي الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل يوم 15 أغسطس الجاري وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لاستقبال قوائم الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا.

محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى غدا