شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف، والزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى.
الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف
رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض تخص ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، أيا كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.
الزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى .. اعرف التفاصيل
يرسل مسئولو نادي الزمالك القائمة الإفريقية لفريق الكرة الأول إلي الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل يوم 15 أغسطس الجاري وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لاستقبال قوائم الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا.
محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى غدا
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.
استقبال أسطورى لـجيانا فاروق بمطار القاهرة فور وصولها.. صور
وصلت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وصاحبة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.
بات مروان محسن مهاجم الأهلي هدفاً لأكثر من نادً في الدوري المحلي بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، حيث رحّب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال الفترة المبلة.
8 لاعبين يشكون المقاصة فى اتحاد الكرة
تقدم عدد من لاعبي الفريق الاول بنادي المقاصة بشكوي إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد إدارة النادي الفيومي، اعتراضا على بعض التصرفات التي تتبعها معهم الإدارة.