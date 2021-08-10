شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: أهنئ الشناوى بالتشكيل المثالى بالأولمبياد..ويستحق أكبر الدوريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبى، محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى بعد اختياره فى التشكيل المثالى لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد الكريم لـ"الخليج 365"، إن اختيار الشناوى ضمن التشكيل المثالى للبطولة يعنى أنه توج بلقب أفضل حارس مرمى فى الأولمبياد، وهذا يعتبر تتويج لجميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بعد المجهود الكبير الذى تم بذله على الفريق.

أضاف مدرب الحراس إن محمد الشناوى حارس كبير وقدم مستويات رائعة فى الأولمبياد، ويستحق اللعب فى أكبر الدوريات العالمية لأنه لا يقل عن أكبر حارس العالم.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر تواجد ضمن التشكيل المثالى لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأعلن موقع sofascore سوفا سكور، التشكيل المثالى بمسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو طبقًا للإحصائيات، والذى تضمن محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى :محمد الشناوي - منتخب مصر خط الدفاع: الياباني يوشيدا، الإسباني باو توريس، البرازيلي داني ألفيش والبرازيلي أرانا. خط الوسط: الكوري الجنوبي لي دونج كيونج، الكوري الجنوبي لي كانج إن والمكسيكي كوردوفا. خط الهجوم: الإسباني أويار زبال، المكسيكي فيجا والبرازيلي ريتشارلسون

ووصل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام المنتخب البرازيلي الذي توج باللقب في النهاية.

أسدل الستار على منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم رجال، وحافظ المنتخب البرازيلي على ذهبيته بالفوز على إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، فيما حصد منتخب المكسيك البرونزية وحلّت اليابان في المركز الرابع.