شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري بعد إلقاء المحاضرة الفنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ويلقي كارتيرون المحاضرة الفنية في ستاد الإسكندرية بعد الانتهاء من أداء تدريبات إطالات في فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.
وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية، وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء.
ويؤدي لاعبو الزمالك تدريبات إطالات في فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، قبل التوجه إلى ستاد الإسكندرية حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لفقرة تدريبية سريعة عبارة عن إطالات لفك عضلات الجسم، ثم تناول الغداء على أن يتجه الفريق بعدها إلى ملعب الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري.