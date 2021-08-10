شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري بعد إلقاء المحاضرة الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلقي كارتيرون المحاضرة الفنية في ستاد الإسكندرية بعد الانتهاء من أداء تدريبات إطالات في فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.