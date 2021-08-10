شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر ينشر سيلفى بصحبة سند خلال ترانزيت العودة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد صورة سيلفى تجمعه بزميله محمد سند أثناء رحلة الترانزيت بمطار الدوحة خلال رحلة العودة من العاصمة اليابانية طوكيو بعد حصد المركز الرابع فى الأولمبياد.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى القاهرة فى تمام الخامسة وثلث مساء اليوم الثلاثاء، بعد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة .





وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.