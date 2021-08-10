تعرف علي ملامح قائمة الأهلى في الموسم المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، عن تجهيز قائمة الفريق للموسم المقبل، بدراسة ما يحتاجه الفريق لمواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات في المواسم المقبلة.

وبدأ مسئولو الأهلى في تلبية طلبات المدير الفني، والدخول في مفاوضات جادة مع اللاعبين المطلوب التعاقد معها، بالإضافة لدراسة تسويق اللاعبين الذين تقرر رحيلهم في الفترة المقبل.

وفى هذا التقرير نستعرض ملامح قائمة الأهلى في الموسم المقبل..

الصفقات الجديدة

نجح الأهلى في التعاقد مع 3 صفقات حتى الآن ولكن لم يتم الإعلان عنهم حتى هذه اللحظة، وبدأ مسئولو الأهلى بضم كريم فؤاد من نادى نجوم المستقبل لمدة 5 سنوات بعد انتهاء إعارته لإنبى الذى لم يفعل بند الشراء في عقده ليكون أولى صفقات المارد الأحمر.

وحسم الأهلى التعاقد مع الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى بشكل رسمي، بالإضافة إلى التعاقد مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى لتدعيم مركز الجناحين في الموسم المقبل، وسيضر الأهلى لبيع لاعبين أجنبين من صفوفه لقيد هذا الثنائى.

ديانج وأجايى الأقرب للرحيل

اقترب المالى أليو ديانج من الاحتراف في الدورى التركى عبر بوابة جالاتا سراى الذى قدم عرضا كبيرا للأهلى بلغ 5.5 مليون دولار للفوز بخدماته، إلا أن الأهلى طلب زيادة العرض وهو ما تسير الأمور نحوه، وما هي إلا مسألة وقت حتى يرحل المالى عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى الكونغولي والتر بواليا الأقرب للرحيل.

الإعارة تبعد الثلاثى

واستقر مسئولو الأهلى على إعارة الثنائى كريم نيدفيد ومحمد محمود العائدان من إصابة طويلة في الموسم المقبل، لإتاحة فرصة المشاركة أمامهما واستعادة مستواهم والعودة مجددا، في المقابل اقترب ناصر ماهر من الرحيل عن الأهلى مع نهائي الموسم لعدم الاستعانة به في المباريات ليفضل الخروج معارا مرة أخرى بهدف المشاركة في المباريات.

عودة عمار وعبد القادر

طلي موسيمانى من مسئولي الأهلى ضرورة عودة عمار حمدى المعار للاتحاد السكندرى وأحمد عبد القادر المعار لسموحة، لصفوف الأهلى في الموسم المقبل بعد المستوى المميز الذى قدماه هذا الموسم مع الاتحاد وسموحة.

الرحيل يطارد مروان وسعد

اقترب مروان محسن وسعد سمير من الرحيل عن الأهلى في الموسم المقبل، بعدما ابتعدا عن المشاركة مع الفريق في ظل تألق أكثر من لاعب في أماكنهم في الفريق مما يصعب الحصول على فرصة في الفترة المقبلة.