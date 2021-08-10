شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلي : نظام الدورى هذا الموسم لا يسمح بتطبيق سياسة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصطفي كمال مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي عن المنافسة القائمة بين حراس مرمي الدراويش خلال الموسم الحالي كما وجه نصائحه للحراس قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي وكذلك تحدث عن استعدادات ناديه لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للدراويش.

وأجري الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي حوار خاص مع مدرب حراس المرمي جاءت أبرز تصريحاته خلاله كالتالي:-

محمد فوزى حارس مميز وأرى تألقه يعود لمستوى التنافسية بينه وبين ثنائى الحراس محمد صبحى ومحمد مجدى وبالتأكيد هذا يصب فى صالح الفريق.

-محمد صبحى حارس مخضرم ومجدى حارس موهوب وإيهاب جلال المدير الفنى يشيد دائما بإلتزامهما وبالتأكيد سيكون لهما دورا مع الفريق ومن الوارد إشراكهما فى أى مواجهة مقبلة.

-لا أتعامل بمبدأ القطعة مع حراس المرمى من أجل تجنب وقوعهم تحت ضغط أكبر ، اعطي لحراس المرمى الفرصة كاملة لاثبات جدراتهم ثم بعدها يكون التقييم.

-الدليل على ذلك حينما تم الاعتماد على محمد فوزى بشكل أساسى ومنحه الثقة من جديد قدم أداءًا مميزا واستطاع أن يبرز اسمه بين أفضل حراس البطولة بجانب منح فريقه الأفضلية فى العديد من المباريات.

-نظام مسابقة الدورى فى هذا الموسم لا يسمح بنظام التدوير بين حراس المرمى ، فضلا عن رغبتى فى تحقيق الاستقرار بهذا المركز وهو ما يأتى فى صالح الفريق.

-حرصت على عقد جلسات مستمرة مع ثلاثى الحراس لإبراز أبرز ملامح القوة لدى النادى الأهلى والمتمثلة فى العرضيات والبينيات بين قلبى الدفاع ، بجانب التسديدات وطالبت الحراس بضرورة الهدوء وعدم الانفعال فى مثل تلك المباريات.

-حراس المرمى وصلوا لنسبة كبيرة فيما كنت أرغب فى تحقيقه تخطت نسبة الــ70% وأتطلع دائما لتحفيزهم وزرع الطموح اللا محدود لديهم وأكدت لهم على ضرورة استمرارهم فى التألق للتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطنى الأول.

-كل ماتردد عن طلبى للتعاقد مع حراس مرمى بعينهم غير صحيح ، ثلاثى الحراس يقدمون أفضل مستوى والحديث عن التعاقدات أوضم أى لاعب مع استمرار مباريات هذا الموسم يضع لاعبى الفريق تحت ضغط أكبر يسهم فى تراجع مستواهم.

-استراتيجيتى التدريبية تقوم على العدل بين الحراس وزرع روح الاصرار لديهم من أجل الاستمرار فى سعيهم نحو التألق ضمن صفوف الفريق.