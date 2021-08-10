شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: جماهير الأهلي "بتبلع لجوزية الزلط" وأتوقع تعادل الاتحاد والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أنه لن يأتي مدرب محبوب على المستوى الجماهيرى في النادي الأهلي مثل البرتغالي مانويل جوزيه، وقال العشري في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": لن يأتي مدرب مثل مانويل جوزية بالنسبة لجماهير الأهلي، موسيماني حقق نتائج وبطولات تحسب له في فترة قصيرة، لكن مانويل جوزية كانت جماهير الأهلي تبلع له الزلط، بينما تأخذ على موسيماني تراجع الأداء، ولم يصل لنفس مكانة جوزية عند الجماهير.

وعن توقعاته لمباراة الاتحاد والزمالك اليوم في الدوري العام قال العشري: أتوقع تعادل إيجابي بين الاتحاد والزمالك في مباراة اليوم.

أضاف: أعتقد أن ديانج هو الأقرب للرحيل عن الأهلي بسبب الاحتراف، وفي مكانه يوجد أكثر من لاعب يمكنه تعويضه مثل حمدي فتحي والسولية وأكرم توفيق.

واصل: الونش هو أفضل مدافع حالياً في الدوري المصري، موسيماني في مكانه بعيدة عن باقي مدربي الدوري المصري بعد الانجازات التي حققها، وحسام حسن وعلي ماهر أفضل مدربين مصريين في الموسم الجاري.

واختتم: كنت مشفقاً على إيهاب جلال بعد توليه مسؤولية الاسماعيلي، ولكنه حقق نتائج جيدة وما حدث درس لإدارة الدروايش يجب أن يتعلموا منه في المواسم المقبلة.