شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال سباق الهدافين بين محمد شريف وياسر ريان وبن شرقى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتد الصراع على لقب هداف الدورى الممتاز بين الثلاثي محمد شريف مهاجم النادي الأهلى وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا وأشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، بعد خوض المباريات المؤجلة بين الأهلى وسيراميكا، والزمالك والمحلة والتي نجح خلالها بن شرقي في أحراز هدف ليرفع رصيده إلى 13 هدفا وأيضا نجح محمد شريف في هز شباك سيراميكا ليرفع رصيده على 18 هدفا بينما توقف رصيد أحمد ياسر عند الهدف 15.

وتستمر المنافسة بينهما في المباريات الست المتبقية من الدورى الممتاز مثل المنافسة أيضا بين القطبين الأهلى والزمالك في صراع القمة بعد تساويهما في عدد النقاط 64 نقطة لكل فريق ويتصدر الأهلى بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

شريف وريان وبن شرقي نجحوا في التنوع في إحراز الأهداف في الفترة الماضية ما بين القدم اليمني واليسرى وأيضا زيارة الشباك بالرأس بالإضافة إلى ركلات الجزاء التي سجل منها جميعهم.

الخليج 365 يرصد سباق الهدافين بين شريف وريان وبن شرقي وكيفية أحراز الأهداف وتنوعها بالأرقام.