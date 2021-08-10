شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية ردا على مخالفة لائحة الكاف فى اختيار أندية افريقيا: تطبق فى حالة عدم إقامة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو اتحاد الكرة، على الانتقادات التى وجهت لهم بداعى عدم تطبيق لائحة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن اختيار الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى النسخة الجديدة ببطولات افريقيا، وأن لائحة الكاف تنص على ترشيح نفس الأندية فى النسخة الماضية اذا لم ينته الدورى الحالى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة الكاف تنص على أنه :"إذا لم يتم تنظيم الدوري الوطني لاتحاد ما لأى سبب من الأسباب ، يحق للاتحاد المعني تقديم طلب المشاركة من نفس النادي (النوادى) المشارك الذي لعب الدوري الوطني من الموسم السابق".



لائحة الكاف

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة أيضا غير إجبارية فى هذا الصدد حيث أن لائحة اتحاد الكرة التى وافقت عليها الأندية تتضمن بندا لاختيار الأندية المشاركة فى بطولات افريقيا حال عدم انتهاء الدورى، وهو ارسال الأندية وفقا لترتيب الجدول فى أخر موعد لارسال القائمة.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، وجاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة اليوم الثلاثاء وهو أخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف، ويترقب اتحاد الكرة مصير مباراة الزمالك والاتحاد اليوم لتحديد الفريق الرابع سواء بيراميدز أو الاتحاد.