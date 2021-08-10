شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: حسم مقاعد الكونفدرالية حطم طموح لاعبى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سموحة إلى تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، وذلك بعد التعادل أمام فريق إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما أمس على ستاد بتروسبورت، وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة انبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة انبى الماضية والبحث عن حلول للعقم التهديفي وعدم قدرة الاعبين على إحراز الأهداف رغم الفرص العديدة التي شهدتها المباراة.

ويعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب فى السادسة من مساء اليوم، وأكد أحمد سامي أن حسم مقعد البطولة الكونفدرالية من الآن قبل انتهاء المسابقة أنهى طموح اللاعبين في المباريات المقبلة فمن الوارد أن يتغير جدول الترتيب في نهاية المسابقة وهذا إهدار لحقوق الفرق.

ويواصل عبد الكبير الوادى تنفيذ برنامجه العلاجى، الذي يخضع له بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة ويغيب عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدورى.

ويواصل أحمد سامي المدير الفني العمل على تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين السوبر خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة على البطولات فى الموسم الجديد.